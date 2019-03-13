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Постанова про скасування закону про збереження мита на вивіз брухту не має достатньо фактажу

У постанові про скасування рішення Верховної Ради про збереження експортного мита на вивіз металобрухту з України немає конкретних прикладів порушень при голосуванні, які нібито були допущені.

Постанова про скасування закону про збереження мита на вивіз брухту не має достатньо фактажу

Про це йдеться у висновку регламентного комітету, опублікованому на сайті Верховної Ради.

– Комітет зазначив, що в пояснювальній записці до поданого проекту постанови (реєстр. № 9474-П1) не наведено жодного конкретного прикладу порушень Регламенту Верховної Ради України при розгляді і голосуванні цього законопроекту, – йдеться в документі.

Нагадаємо, що мова йде про голосування за законопроект, який продовжить експортне мито на вивіз стратегічної сировини з України за кордон. Незважаючи на позитивний вплив законопроекту на економіку України, і голосування Верховної Ради за продовження дії мита, в залі було зареєстровано постанову про скасування даного рішення.

Згідно з оцінками експертів, скасування мита призведе до втрати близько 30 тисяч робочих місць в Україні, безконтрольного вивезення металобрухту в невизнане Придністров’я і Туреччину, як фактично і відбувалося до введення мита. Також, до введення мита, ряд вітчизняних заводів зупинялися через гострий дефіцит металобрухту.

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У документі також зазначено, що в комітет надійшов лист від президента об’єднання підприємств Укрметалургпром Каленкова А.Ф. і голови Федерації металургів України Біленького С.Л., в якому автори листа просять комітет рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду відхилити проект постанови про скасування голосування.

Джерело: 24 канал

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