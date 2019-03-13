Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Владислава Косинського з посади керівника Управління Служби безпеки України на Сумщині.

Указ про звільнення оприлюднили на сайті президента.

– Звільнити Косинського Владислава Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області, – зазначили в наказі.

Владислава Косинського призначили на цю посаду в 2017 році.

Причина звільнення не вказана, проте раніше детупат Купрій зазначав, що детективи НАБУ зареєстрували справу щодо можливого хабарництва Косинського.

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Також ЗМІ повідомляють, що депутати Сумської облради ініціювали звернення до президента щодо звільнення Косинського з посади, мотивуючи тим, що він замість виконання своїх прямих посадових обов’язків займався політичними інтригами і “кришуванням” кримінальних схем на Сумщині.

Нагадаємо, Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО і голови міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю.