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РФ допустить до полонених моряків українського консула – МЗС

Український консул зустрінеться у московському СІЗО Лефортово з моряками, захопленими РФ у Керченській протоці.

Моряки українські

Речник МЗС України Катерина Зеленко на брифінгу повідомила, що керівництво СІЗО дало дозвіл на відвідання полонених моряків.

За її словами, консул має протягом трьох днів – сьогодні, завтра і післязавтра – зустрітися з усіма моряками.

– Ми сподіваємося, що ці відвідини буде розділено на кілька днів, і з кожним з військовополонених консул зможе зустрітися, – зазначила Зеленко.

Раніше сьогодні в ООН заявили, що полонені українські моряки повинні перебувати під захистом Третьої Женевської конвенції.

Читайте: РФ призначила психіатричну експертизу українським морякам

Нагадаємо, 4 березня виповнилося 100 днів, як 24 українських моряків перебувають у російському полоні.

Джерело: 112 Україна

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