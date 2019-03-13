Росія планує запустити електростанції в Криму в день окупації півострова.

Запуск електростанцій в окупованому Криму запланований на 18 березня.

П’ять джерел Reuters підтвердили, що відкриття планується саме в цей день і на ньому має бути присутній президент РФ Володимир Путін.

Під час візиту Путіна планують відкрити обидві станції. На одній з них вже завершили випробування другого енергоблоку.

Читайте: Деокупація Криму почалася: 140 тис. кримчан отримали біометричні паспорти – нардеп

Нагадаємо, після окупації Криму Росія почала будувати на території півострова дві електростанції.

На цих електростанціях в обхід санкцій були встановлені німецькі газові турбіни, що призвело до введення нових санкцій проти РФ.

Перші енергоблоки почали працювати у Криму в жовтні 2018 року.

До слова, у Криму стався іще один викид хімічних речовин у повітря.