12 березня нардепи розглянули лише 6% правок, сьогодні голосування за внесення змін до закону про мову продовжується.

Законопроект №5670-д передбачає затвердження української мови, як єдиної державної. У другому читанні до закону додали 2082 правки і за кожну з них потрібно проголосувати, 12 березня депутати опрацювали всього лише 120 правок.

– Ми продовжуємо розглядати законопроект про функціонування української мови як державної. Учора ми зупинилися на 120 правці, – розпочав засідання спікер ВР Андрій Парубій.

Із законопроекту вилучено правку №73, яка передбачала обов’язкове спілкування державною мовою у всіх структурах державного апарату. Також українська мова повинна використовуватися у спілкуванні між різними етнічними групами, щоб визначати їх приналежність до української держави.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликає нардепів перенести ухвалення мовного закону на післявиборчий час.

– При обговоренні законів та політичних реформ, які стосуються мовного питання Рада Європи повинна збалансувати мету підтримки державної мови та обов’язки захисту і підтримки мов меншин та збереження культурної різноманітності, – наголосила Міятович.

Розгляд закону про мову може зайняти кілька днів. У Раді запевняють, що не розглядатимуть інші закони поки не ухвалять мовний закон.

Зокрема планують створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Факти ICTV дізнались, чому мовне питання підняли перед виборами, що передбачає законопроект та чи змусить він українців спілкуватись виключно українською.