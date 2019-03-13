Європарламент ухвалив резолюцію з рекомендацією призначити спеціального представника ЄС по Україні.

Під час пленарного засідання Європейського парламенту прийняли резолюцію, де рекоменують призначити спеціального представника ЄС по Україні.

Засідання Європейського парламенту відбулося 13 березня у Страсбурзі. Спеціальний представник буде виконувати моніторингову функцію.

Пріоритетними територіями для нагляду визначили окупований Донбас та анексований Крим. Представник ЄС слідкуватиме за дотриманнями прав людини на окупованих територіях, щоб відстежити дотримання Мінських домовленостей.

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У резолюції Європарламенту також вказали, що призначена особа займеться питанням захисту внутрішньо переміщених громадян та зниженням напруження в районі Азовського моря.

Нагадаємо, Росія більше не може бути стратегічним партнером Євросоюзу, а угода про партнерство і співробітництво 1994 року потребує перегляду.