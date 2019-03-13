Звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка сьогодні схвалили на засіданні Кабміну.

Про це рішення після засідання уряду повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

Водночас, за його словами, уряд поки не вносив пропозицій – хто замінить Головка на посаді голови Полтавської ОДА.

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Нагадаємо, 12 березня президент Петро Порошенко звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням про подання на звільнення голови Полтавської ОДА Валерія Головка і його першого заступника Андрія Пісоцького через розслідування НАБУ.

Фото: Валерій Головко