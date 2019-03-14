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День українського добровольця: історія свята

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День добровольця. Факти ICTV розкажуть про історію нового свята.

День українського добровольця: історія свята

Вперше День українського добровольця відзначали 14 березня 2017 року.

Свято з’явилося після постанови Верховної Ради від 17 січня 2017 року. За відповідну постанову проголосував 231 парламентарій.

Свято заснували для вшанування мужності і героїзму воїнів, які захищають незалежність і суверенітет України.

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Адже саме добровольці і волонтери у 2014 році зірвали плани агресора і стали на захист незалежності України.

У лютому почалася окупація Криму, а після “російська весна” дісталася і до Донбасу.

13 березня 2014 року було оголошено початок АТО на сході України.

Одними з перших кинулися в бій добровольчі батальйони.

Саме 14 березня 2014 року бійці самооборони Майдану почали навчання на полігоні в Нових Петрівцях під Києвом.

Так був сформований резервний батальйон Нацгвардії, який складався з 570 добровольців з Самооборони Майдану.

Бійці пройшли тритижневі навчання і вирушили захищати схід України від агресора.

Далі добровольчий рух тільки збільшувався і нарощував свої сили.

Раніше Факти ICTV писали, що аналіз військових навчань російської армії за останні 10 років показав, що Путін готується до більш масштабних військових конфліктів.

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