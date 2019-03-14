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Французькі політики відвідали анексований Крим – реакція МЗС України

Група французьких політиків здійснила несанкціонований візит на територію анексованого Росією Криму, виявивши неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України.

Французькі політики відвідали анексований Крим – реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що такі дії суперечать офіційній позиції Франції, яка засуджує анексію півострова.

– Розцінюємо дії цих французьких політиків як пряме потурання агресору у його неприпустимій політиці експансіонізму, нетерпимості і дискримінації, мілітаризації Криму та створення безпекових загроз в регіоні Чорного і Азовського морів, – йдеться у заяві МЗС України.

Порушники порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України до відповідальності, попередили у відомстві.

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До слова, сьогодні на адмінкордоні з Кримом затримали бойовика “ЛНР”, який воював на Донбасі.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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