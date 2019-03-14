Вбивство Сергія Кисельова в Києві: хто і за що вбив бізнесмена

У Києві посеред робочого дня, на очах у свідків та перед камерами відеоспостереження вбито відомого бізнесмена-ювеліра Сергія Кисельова. В салоні його елітного Мерседесу.

Вбивця одразу втікає дворами. Зі слів свідків, стріляв чоловік у формі поліцейського.

На резонансний злочин одразу відреагував колишній заступник Генерального прокурора Давід Сакварелідзе. Він заявив, що вбитий був ключовим свідком у справі діамантових прокурорів.

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У 2015 році ця справа наробила багато галасу. У затриманих першого заступника начальника головного слідчого управління ГПУ Шапакіна і заступника прокурора Київської області Корнійця під час обшуків були знайдені неабиякі скарби. 500 тис. доларів, багато ювелірних прикрас, автомат Калашникова і 65 діамантів. Через що прокурорів і назвали діамантовими.

Але під час розслідування виникла ще одна справа. Колишній власник ювелірного заводу Кисельов серед діамантів вилучених у Корнійця впізнав свої.

Кисельов пізніше заявив, що у нього віджали бізнес. І причетний до цього Саша-стоматолог, старший син Януковича.

Ким же він був свідком, потерпілим чи взагалі давно вже не висував ніяких претензій і не мав процесуального статусу? Кому вигідно було його прибрати?

В Нацполіції головною версією слідства назвали – вбивство з корисливих мотивів. Тобто фактично через гроші чи майно. У ЗМІ з’явилася версія, що Кисельов якраз мав отримати оплату за свої послуги – мільйон доларів. Але ж після вбивства з автівки не зникли ані гроші, ані цінні речі.

На це здатен лише професійний кілер. Питання, чому він був вдягнений у форму поліцейського. Щоб кинути тінь на поліцію? Та й чи випадково на місці злочину знайшли гільзу від пістолета Макарова. Його ще називають зброєю правоохоронців.

Сергій Касько каже, що у справі так званих діамантових прокурорів підозріло зникають свідки і потерпілі. Підозрювані давно на свободі, вийшли під заставу у майже 10 млн грн на двох. Суд триває вже четвертий рік.

Тобто покази, які надавав слідству Кисельов, після його смерті не матимуть сили.

Як повідомлялося, близько 12.10 у Києві на вул. Флоренції, 9 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у чоловіка в авто.