Українці, які отримали субсидії заднім числом, можуть вимагати зменшення суми в платіжках.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що українці можуть вимагати знизити суму в платіжках, якщо вони отримали субсидію заднім числом або ж у них є невикористаний залишок.

Згідно з повідомленням, субсідіанти можуть вимагати зменшити суму платіжок за лютий на суму невитрачених субсидійних коштів.

Якщо ж після оплати на рахунку знову залишаться гроші, то їх можна буде використовувати наступного місяця.

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Наприклад, якщо у субсидіанта на рахунку є 1,5 тис. грн, а в лютому він спожив газ на суму 1 тис. грн, то він має право вимагати, щоб платіжку перерахували і в ній була вказана сума нуль.

Залишок перейде на наступний місяць. Якщо й там домогосподарство споживе газ на суму 1 тис. грн, то можна вимагати, щоб з неї відняли залишок, який знаходиться на рахунку субсидіанта. Таким чином залишиться оплатити 500 грн.

До слова, за перший день монетизації субсидій громадянам нарахували 350 млн грн.