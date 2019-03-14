У четвер, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на заході температура до +11°.

На сході без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +5°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -1°, вдень до +10°.

На заході України місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура вночі до -2°, вдень до +11°.

У північних областях мінлива хмарність, температура вночі до 0°, вдень до +7°.

У центрі практично без опадів, температура вночі до -1°, вдень до +7°.

У Києві буде хмарно, вдень температура до +7°, ввечері – до +4°.

Читайте: Спека +25° і заморозки: погода в Україні у березні

До слова, цього тижня Україну очікує холодна погода з опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.