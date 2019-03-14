Главу Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка звільнено з займаної посади.
Указ президента Петра Поршенко №73/2019 від 13 березня оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.
– Звільнити Божка Єгора Валерійовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України, – йдеться у документі.
Єгор Божок обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки з вересня 2017 року.
Перед цим – з червня 2015 року – виконував обов’язки глави місії України при НАТО.
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Нагадаємо, днями Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО і голови міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю.
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