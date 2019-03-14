PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка

Главу Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка звільнено з займаної посади.

Єгор Божок

Указ президента Петра Поршенко №73/2019 від 13 березня оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.

– Звільнити Божка Єгора Валерійовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України, – йдеться у документі.

Єгор Божок обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки з вересня 2017 року.

Перед цим – з червня 2015 року – виконував обов’язки глави місії України при НАТО.

Читайте: Президент звільнив очільника СБУ Сумської області

Нагадаємо, днями Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО і голови міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Президент звільнив очільника СБУ Сумської області
Порошенко ініціював відсторонення голови Полтавської ОДА
Російський суд продовжив арешт Липецької фабрики Roshen
Створення високоточних ракет: Порошенко анонсував зміцнення армії
Соціологи оприлюднили новий рейтинг кандидатів в президенти
Про розкрадання в оборонці, Донбас і моряків: ексклюзивне інтерв’ю Порошенка
У Черкасах сталися сутички з Нацкорпусом, постраждали 22 поліцейських
Високоточна ракетна зброя зробить ворога стриманішим – Порошенко
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка