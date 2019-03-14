Ми поспішаємо на роботу, їмо на ходу, фаст-фуд значно економить наш час. Який бургер з’їсти без неприємних наслідків? Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар – розповів, як вирахувати поганий бургер. Євгенові було запропоновано 3 бургери, які купили у різних місцях – супермаркеті, ресторані та мережі швидкого харчування.

Бургер з мережі швидкого харчування тест не пройшов – кухар виявив, що він був заморожений довгий час, а це в свою чергу вбило усі поживні речовини. Шкоди від такого бургеру не буде, але і користі – теж.

Бургер з ресторану Євгенові сподобався більше – там були свіжі овочі, соуси та м’ясо. Але булка була жирною, а майонез – дешевий. Тож, цей бургер виявився дещо кориснішим, але далеко не ідеальним.

А от бургер із кулінарії супермаркету вразив кулінара найбільше. Там він виявив забагато хлібу, котлету незрозумілого походження та найдешевші огірки. Євген Клопотенко зазначив, що ризик отруїтися таким бургером – досить високий.

Тож фаст-фуд у відомих мережах – хоч і не корисний, але безпечний. Купляючи там гамбургери, або картоплю фрі, ми впевнені, що на наступний день не опинимося на лікарняному ліжку. Чого не скажеш про вуличну їжу.

Читайте: 27 людей отруїлись у львівському фастфуді – названо причину

Як вибрати місце де купити швидкий перекус? Здавалося б кафе та ресторани – безпечні. Але не всі! В один із закладів бістро влаштувалася наша колега – помічницею кухарки. Санітарні норми тут порушують на кожному кроці! Спершу продають старішу продукцію, перемішують салат голими руками… Працівники закладу безсовісно можуть вам покласти те, що і на полу валялося! У вуличних кіосках ситуація не краща. У кухарів немає медкнижок, м’ясо – невідомого походження. Куплену у такому кіоску шаурму ми відправили на аналіз в лабораторію. У ній були виявлені бактерії групи кишкової палички. Лікарі насторожі. А це значить, що постійно харчуватися вуличною їжею – небезпечно для вашого здоров’я.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у столичному фаст-фуді подають їжу з тарганами.