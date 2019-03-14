Що сталось?
Два тижні тому журналісти BIHUS.info оприлюднили серію розслідувань, в яких показали схеми масштабних розкрадань в оборонному секторі. Мова йде про як мінімум 250 млн гривень. Група осіб скуповувала військові запчастини та продавала державним заводам Укроборонпрому за завищеними цінами. Деталі знаходили або на вітчизняних складах, або у Росії, звідки контрабандою переправляли в Україну. Оборудками займались через компанію Оптимумспецдеталь. Журналісти заявляють, що правоохоронні органи – ГПУ, НАБУ, СБУ – знали про схеми Оптимумспедеталі, але за хабарі "відкладали у довгий ящик" розгляд проваджень щодо фірми.
Хто винен?
За даними журналістів, в схемі був задіяний замсекретаря РНБО Олег Гладковський, який покривав бізнес сина. Його син, Ігор Гладковський, разом з двома друзями Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою були організаторами. У справі фігурують і директор Укроборонпрому Павло Букін та спецагент НАБУ Євген Шевченко. Останній, за даними журналістів, інвестував гроші у цю схему.
Звідки у журналістів така інформація?
Розслідування журналісти розпочали ще у 2017 році. Докази з переписками учасників схеми їм надіслали восени 2018 року з одноразової пошти. Особу аноніма встановити так і не вдалось.
Як відреагували фігуранти?
- Олег Гладковський призупинив свої повноваження на час перевірки правоохоронцями даних, викладених у розслідуванні, однак свою причетність спростовує.
- Його син Ігор, в свою чергу, подав на журналістів позов на захист честі, гідності та ділової репутації. Більше того, він випустив відео, де назвав розслідування фейком, який випустили з метою дискредитації чинної влади.
- Павло Букін свою причетність також спростовує і провини не визнає. Він не має наміру звільнятись. Більше того, навіть заявляв, що хоче подати позов на журналістів.
- Позаштатний агент НАБУ Шевченко не заперечує, що мав відношення до постачання деталей на Укроборонпром і заробляв на цьому гроші. Журналісти виявили, що саме він допомагав "буксувати" справу проти фірми Оптимумспецдеталь в НАБУ, але Шевченко цю інформацію не підтверджує.
Хто поніс покарання?
- Після виходу резонансного розслідування, президент Петро Порошенко звільнив з посади Олега Гладковського. На його місце був призначений Сергій Кривоніс.
- Окрім того, концерн Укроборонпром відсторонив від посад двох директорів оборонних підприємств – Олексія Бабіча та Сергія Філоненко.
- Генпрокурор Юрій Луценко наполягає – сюжет Бігуса вийшов як раз тоді, коли ГПУ завершувало досудове розслідування. Жукову і Рогозі, партнерам Гладковського-молодшого, ГПУ вручило підозру в рамках кримінального провадження щодо несплати податків (Несплата податків та шахрайство – це підзвітність ГПУ, розкраданням коштів та корупція посадових осіб – це компетенція НАБУ і САП).
- НАБУ відкрило два кримінальних провадження, а також провело 58 обшуків, в тому числі, у Гладковських, Жукова, Рогози та Букіна.
- Більше того, у суді почали слухати справи щодо керівників одного з підприємств Укроборонпрому, яких підозрюють у розкраданні 55 млн гривень. Розслідування тривало майже два роки, але значно прискорилось після заяви журналістів. Детальніше Факти ICTV писали тут.
- В ДБР розпочали розслідування щодо підкупу правоохоронців ДБУ, ДФС, ГПУ та НАБУ. Слідчі наразі перевіряють інформацію.
Позиція ГПУ
Юрій Луценко наголошує – сфера їх діяльності дуже вузька. Все, що стосується корупції та високопосадовців – це підзвітність НАБУ. Зі свого ж боку, вони ведуть розслідування щодо несплати податків та шахрайства. Воно було розпочато ще у 2016 році, зараз прокуратора "на фінішній прямій". По-перше, Оптимумспецдеталь постачала лише 3% всіх деталей на оборонні заводи. Окрім того. справа Оптимумспедеталі лише одна з 480, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі. Прокуратура працює – щодо розкрадань в оборонному секторі оголошено підозри 112 особам, 111 проваджень відправили до суду, а 77 осіб було засуджено. Окрім того, за час діяльності військової прокуратури, державі було повернуто 2 млрд 300 млн гривень та 44 тис. га землі.
Позиція СБУ
В оприлюднених журналістами переписках фігурує Дмитро Москаленко – співробітник СБУ, який брав у організаторів схем гроші, аби СБУ "закривала очі" на їх контрабандистську діяльність. Як виявилось, Москаленко не працює в СБУ з 2016 року. Там запевняють, що його звільнили і судили щодо шахрайства в особливо великих розмірах. Ще у 2018 році його справа була передана до суду.
Що кажуть у НАБУ?
Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що вони розпочали службове розслідування щодо співробітників відомства, які фігурують у журналістському сюжеті. І не факт, що вони причетні. Більше того, даних щодо переписок фігурантів справи у НАБУ не було, запевняє Ситник. Фактично, після розслідування журналістів, вони починають провадження з нуля. В Спеціальній антикорупційній прокуратурі та Генпрокуратури, в свою чергу, впевнені, що НАБУ мало всі докази про корупційні оборудки в оборонці ще три роки тому. В НАБУ нагадали - за 2017-2019 детективи провели 80 процесуальних та слідчих дій щодо розкрадань в оборонній сфері. Окрім того, відомство притягнуло до відповідальності низку топ-чиновників - заступника міністра оборони, начальника бронетанкового управління ЗСУ, керівництво Львівського бронетанкового заводу та компанії Спецтехноекспорт.
І який висновок?
Невідомо, чи дізналось би суспільство про масштабні схеми розкрадань в оборонці, якби не журналістське розслідування. Лише після того, як ця інформація набула широкого розголосу, виявилось, що масштабні розкрадання в оборонному секторі – не новина для правоохоронців. Весь цей час вони працювали у цьому напрямку. Однак, тільки журналісти дещо пришвидшили розгляд цих справ.