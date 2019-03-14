Позиція ГПУ

Юрій Луценко наголошує – сфера їх діяльності дуже вузька. Все, що стосується корупції та високопосадовців – це підзвітність НАБУ. Зі свого ж боку, вони ведуть розслідування щодо несплати податків та шахрайства. Воно було розпочато ще у 2016 році, зараз прокуратора "на фінішній прямій". По-перше, Оптимумспецдеталь постачала лише 3% всіх деталей на оборонні заводи. Окрім того. справа Оптимумспедеталі лише одна з 480, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі. Прокуратура працює – щодо розкрадань в оборонному секторі оголошено підозри 112 особам, 111 проваджень відправили до суду, а 77 осіб було засуджено. Окрім того, за час діяльності військової прокуратури, державі було повернуто 2 млрд 300 млн гривень та 44 тис. га землі.