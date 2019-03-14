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Усі облцентри за 5 років з’єднають якісними дорогами – Гройсман

Кабмін зарезервував гроші на дороги між обласними центрами України.

Усі облцентри за 5 років з’єднають якісними дорогами – Гройсман

За затвердженою Кабміном програмою, між усіма обласними центрами України будуть побудовані якісні дороги.

На це в уряді виділили 5 років, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За славам глави Кабміну, фінансування на будівництво і ремонт доріг вже зарезервовано.

Гройсман зазначив, що приклад такої програми повинен бути взятий для усіх регіонів України.

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– Подібні стратегії повинні бути в регіонах, – заявив прем’єр.

Як відомо, після реконструкції дорогу М-06 на ділянці Львів – Рівне буде розширено до 4 смуг руху.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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