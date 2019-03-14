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Факти / Україна

В окупованому Донецьку підняли прапор України

У мікрорайоні Мирний у Донецьку невідомі підняли прапор України.

В окупованому Донецьку підняли прапор України

На території окупованого Донецька невідомі підняли прапор України.

Фотографії публікують очевидці в соцмережах.

Один з користувачів розповів, що це зробили українські націоналісти.

Читайте: Українські військові збили російський безпілотник на Донбасі

За його словами, на Донбасі до цього ставляться як до “несерйозного хуліганства”.

Нагадаємо, в червні минулого року в Донецьку невідомі патріоти вивісили прапор України.

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