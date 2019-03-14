Співробітник Адміністрації президента Олександр Бухтатий помер від ішемічної хвороби серця.

Олександра Бухтатого пограбували, а незабаром він помер від ішемічної хвороби серця.

Також у нього виявили перелом кісток носа.

Остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

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Під час огляду місця події з’ясувалося, що у чоловіка зник мобільний телефон.













Вбивство працівника АП: причина смерті Олександра Бухтатого / 3 фотографии

Нагадаємо, тіло Олександра Бухтатого знайшли сьогодні вранці у Шевченківському районі столиці. Поліція затримала двох осіб, можливо причетних до його смерті.