Співробітник Адміністрації президента Олександр Бухтатий помер від ішемічної хвороби серця.
Олександра Бухтатого пограбували, а незабаром він помер від ішемічної хвороби серця.
Також у нього виявили перелом кісток носа.
Остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи.
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Під час огляду місця події з’ясувалося, що у чоловіка зник мобільний телефон.
Вбивство працівника АП: причина смерті Олександра Бухтатого / 3 фотографии
Нагадаємо, тіло Олександра Бухтатого знайшли сьогодні вранці у Шевченківському районі столиці. Поліція затримала двох осіб, можливо причетних до його смерті.
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