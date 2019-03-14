Факти порушень прав людей жодним чином не розслідує окупаційна влада Криму.

ФСБ РФ у Криму послідовно зміцнювала свій контроль в анексованому Криму, використовуючи порушення прав людей.

Про це йдеться у доповіді Держдепартаменту США.

Правозахисники констатують, що проти викрадених людей здійснюється фізичне насильство з метою залякати. Також їх без причин закривають у психіатричних клініках.

За даними ООН, за час окупації на півострові викрали 42 людей, 12 з яких так і не знайшли. Одну людину знайдено мертвою, двох окупанти затримали, а 27 відпустили на свободу. Усі ці випадки не були розслідувані, винні не зазнали покарання.

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Також повідомляється, що в Сімферопольському СІЗО за підозрілих обставин були знайдені загиблими щонайменше чотири людини, включаючи двох кримських татар.

Нагадаємо, Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію про звірства Росії в окупованому Криму.