У вихідні циклон принесе в Україну дощі та західний штормовий вітер.

У суботу, 16 березня, скрізь дощі, на заході – з мокрим снігом.

У західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на решті території – до 7-12 м/с.

На півдні України денна температура місцями сягатиме +13, на заході та у центрі – до +10, у північних та східних областях +8.

У Києві дощ та вітері, вночі 0 +2, а вдень 6-8 вище нуля.

На неділю, 17 березня, синоптики прогнозують потепління, невеликий дощ можливий на заході та сході країни.

Найтепліше буде на Закарпатті – до +16, в інших регіонах на заході – від +10 до +15.

На півдні +12, на півночі та в центрі +10, максимум +8 очікується на сході.

У столиці сухо та сонячно, вночі 2-4, а вдень 8-10 градусів тепла.

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До речі, раніше ми писали якою буде погода в Україні у березні.