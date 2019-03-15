Україна виконала більшу частину умов, які необхідні для отримання нового траншу від МВФ.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна вже виконала більшу частину умов, які необхідні для того, аби країна отримала від МВФ наступний транш.

За її словами, Україна має виконати зазначені умови до кінця березня і більшість з них вже завершені, або знаходяться в процесі.

Маркарова додала, що програма, яка сьогодні діє в рамках співпраці з МВФ, є доволі реалістичною.

Проблем з її виконанням виникнути не повинно.

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До слова, в Національному банку України не побачили загроз у продовженні співпраці з МВФ.