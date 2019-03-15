Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ просить ЦВК внести в список кандидатів в спостерігачі за виборами президента 24 росіянина.
ОБСЄ просить ЦВК внести в список кандидатів в спостерігачі за виборами президента 24 росіянина.
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До слова, 26 лютого президент Петро Порошенко підписав закон, що забороняє присутність в Україні російських спостерігачів на виборах в березні.
Згідно з документом, спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах не можуть бути громадянами Росії. Також спостерігачами не можуть бути громадяни, участь в процесі спостереження яких ініціювала РФ.
Минулого тижня закон вступив в силу.
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