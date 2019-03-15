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Факти / Україна

ОБСЄ просить ЦВК допустити 24 спостерігача з Росії

Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ просить ЦВК внести в список кандидатів в спостерігачі за виборами президента 24 росіянина.

ОБСЄ просить ЦВК допустити 24 спостерігача з Росії

ОБСЄ просить ЦВК внести в список кандидатів в спостерігачі за виборами президента 24 росіянина.

Читайте: Мир з Росією може бути тільки за однієї умови – Клімкін

До слова, 26 лютого президент Петро Порошенко підписав закон, що забороняє присутність в Україні російських спостерігачів на виборах в березні.

Згідно з документом, спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах не можуть бути громадянами Росії. Також спостерігачами не можуть бути громадяни, участь в процесі спостереження яких ініціювала РФ.

Минулого тижня закон вступив в силу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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