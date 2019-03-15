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План дій щодо членства в НАТО – Порошенко розповів, коли підніме питання

У грудні 2019 року планують підняти питання стосовно Плану дій щодо членства України в НАТО.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко у привітанні з 70-річчям НАТО заявив, що планує підняти питання стосовно Плану дій щодо членства України в Альянсі у грудні 2019 року.

За його словами, Україна повністю віддана реформам, необхідним для того, щоб країна стала повноцінним членом НАТО.

Президент додав, що наша країна знаходиться на передовій лінії захисту євроатлантичної спільноти.

Порошенко сподівається, що вже під час саміту НАТО у грудні 2019 року, на якому будуть присутні глави держав та урядів країн-союзниць Альянсу, можна буде почати дискусію щодо оновлення партнерства України з НАТО.

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До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в України є можливість стати членом Альянсу.

Джерело: Укрінформ

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