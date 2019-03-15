У п’ятницю, 15 березня, в Україні сонячна погода, місяцями дощ. Температура повітря вдень 7-9 градусів тепла, вночі 0-2 градуси.

Сьогодні у центрі і на півдні країни сухо і сонячно. Повітря вдень прогріється до 10 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть -1°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході і заході дощитиме. Температура у східних областях вдень 3-6°, вночі -2°.

На заході вдень 6-9 градусів вище нуля, вночі -1 +3°.

У Києві сьогодні сухо, вдень 7-9 вище нуля, вночі 0-2°.

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До речі, раніше ми писали якою буде погода в Україні у березні.