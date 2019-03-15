У п’ятницю, 15 березня, в Україні сонячна погода, місяцями дощ. Температура повітря вдень 7-9 градусів тепла, вночі 0-2 градуси.
Сьогодні у центрі і на півдні країни сухо і сонячно. Повітря вдень прогріється до 10 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть -1°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На сході і заході дощитиме. Температура у східних областях вдень 3-6°, вночі -2°.
На заході вдень 6-9 градусів вище нуля, вночі -1 +3°.
У Києві сьогодні сухо, вдень 7-9 вище нуля, вночі 0-2°.
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До речі, раніше ми писали якою буде погода в Україні у березні.
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