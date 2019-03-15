Почесний патріарх Філарет вважає, що ПЦУ може отримати статус патріархії.

Почесний патріарх Філарет вважає, що у Православної церкви України є можливість отримати статус патріархії.

Він завив, що підставою для цього має стати об’єднання всіх українських православних.

За словами Філарета, українська церква є невизнаним патріархатом. У світі її визнають як Київську митрополію.

– Тому наша мета, наше завдання полягає у продовженні об’єднання з парафіями і духовенством Московського патріархату, – сказав патріарх.

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Вже після об’єднання ПЦУ звернеться до Вселенського патріарха і проситиме про надання статусу патріархату.

До слова, почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає, що ПЦУ необхідно прийняти новий статут.