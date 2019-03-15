Розвідувальне управління Міноборони США співпрацюватиме з розвідкою України для протидії збройній агресії Росії.
Розвідка США співпрацюватиме з Україною для протидії збройній агресії Росії. Такої домовленості було досягнуто під час переговорів глави військової розвідки України Василя Бурби з директором Розвідувального управління Міноборони США Робертом Ешлі.
– За результатами візиту було досягнуто ряд домовленостей про співпрацю і допомогу американської сторони в підвищенні здібностей Головного управління розвідки Міністерства оборони України протидіяти збройній агресії РФ, – йдеться в повідомленні.
Читайте: Військові льотчики готові до атаки РФ на Азові
Також під час зустрічі Бурба обговорив з американськими колегами неспростовні докази намірів Росії дестабілізувати ситуацію в Україні та світі.
До слова, розвідка США розповіла про підготовку Росією кібератак проти України до виборів президента 2019.
Джерело: ГУР МО України