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Розвідка США співпрацюватиме з Україною для боротьби з агресією РФ

Розвідувальне управління Міноборони США співпрацюватиме з розвідкою України для протидії збройній агресії Росії.

Розвідка США співпрацюватиме з Україною для боротьби з агресією РФ

Розвідка США співпрацюватиме з Україною для протидії збройній агресії Росії. Такої домовленості було досягнуто під час переговорів глави військової розвідки України Василя Бурби з директором Розвідувального управління Міноборони США Робертом Ешлі.

– За результатами візиту було досягнуто ряд домовленостей про співпрацю і допомогу американської сторони в підвищенні здібностей Головного управління розвідки Міністерства оборони України протидіяти збройній агресії РФ, – йдеться в повідомленні.

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Також під час зустрічі Бурба обговорив з американськими колегами неспростовні докази намірів Росії дестабілізувати ситуацію в Україні та світі.

До слова, розвідка США розповіла про підготовку Росією кібератак проти України до виборів президента 2019.

Джерело: ГУР МО України

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