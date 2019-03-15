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В Україні не буде російських спостерігачів зі списку ОБСЄ – Клімкін

Російські спостерігачі не будуть зареєстровані на виборах президента, бо вони внесені до списку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

В Україні не буде російських спостерігачів зі списку ОБСЄ – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що спостерігачі з РФ, які є в списку запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не будуть зареєстровані на виборах.

– Вважаю, що питання про присутність російських спостерігачів вичерпано. У цьому рішенні є політичне та юридичне підгрунтя. Верховна Рада прийняла відповідний закон, тому спостерігачів з РФ тут не буде, – сказав Клімкін.

7 лютого ВРУ прийняла закон, яким заборонила громадянам РФ і особам, яких пропонує російська сторона, бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні.

Згідно з документом, спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах не можуть бути громадяни Росії. Також спостерігачами не можуть бути громадяни, участь в процесі спостереження яких ініціювала РФ.

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В Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ заявили, що направлять запит всім державам-учасникам, враховуючи Росію, про надання короткотермінових спостерігачів для місії спостереження за виборами в Україні.

Раніше, ОБСЄ просило ЦВК внести в список із 24 російських кандидатів в спостерігачі за виборами президента.

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