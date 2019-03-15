Вибори президента України 2019 мають проблеми з підготовкою окружкомів.

Підготовка до виборів в Україні 2019 проходить із серйозними проблемами, пов’язаними зі зміною складів окружних виборчих комісій.

Про це заявили в Центральній виборчій комісії України (ЦВК).

Так, в ЦВК відзначили, що з 7355 осіб, які були включені в ОВК, повноваження 2428 членів достроково припинили.

У ЦВК називають кричущою кількість замін глав окружкомів – зі 199 були припинені повноваження 139 членів.

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Також у ЦВК бачать проблему в тому, що у більш ніж 1,5 тис. дільничних виборчих комісій увійшла мінімальна кількість членів – 9.

Відзначається, що до складу дільничних комісій вже включено 445 тис. 111 осіб.

Як повідомлялося, на вибори президента України 2019 приїдуть більше 600 міжнародних спостерігачів.