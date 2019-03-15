PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Вибори в Україні 2019: ЦВК бачить серйозну проблему в окружкомах

Вибори президента України 2019 мають проблеми з підготовкою окружкомів.

Вибори в Україні 2019: ЦВК бачить серйозну проблему в окружкомах

Підготовка до виборів в Україні 2019 проходить із серйозними проблемами, пов’язаними зі зміною складів окружних виборчих комісій.

Про це заявили в Центральній виборчій комісії України (ЦВК).

Так, в ЦВК відзначили, що з 7355 осіб, які були включені в ОВК, повноваження 2428 членів достроково припинили.

У ЦВК називають кричущою кількість замін глав окружкомів – зі 199 були припинені повноваження 139 членів.

Читайте: Вибори 2019: камер спостереження на дільницях не буде

Також у ЦВК бачать проблему в тому, що у більш ніж 1,5 тис. дільничних виборчих комісій увійшла мінімальна кількість членів – 9.

Відзначається, що до складу дільничних комісій вже включено 445 тис. 111 осіб.

Як повідомлялося, на вибори президента України 2019 приїдуть більше 600 міжнародних спостерігачів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Найдовший бюлетень і найбільше кандидатів: якими будуть вибори 2019
ОБСЄ просить ЦВК допустити 24 спостерігача з Росії
Вибори 2019: камер спостереження на дільницях не буде
Політолог: за рахунок об’єднання з Мураєвим Вілкул зробив потужний ривок у рейтингу
СБУ викрила хакерів, які готували кібератаку напередодні виборів
Анатолій Гриценко – кандидат у президенти України
Вибори в Україні 2019: як проголосувати молоді і як перевірити себе у списках
Вибори 2019: Канада дасть Україні грошей для боротьби з пропагандою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка