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Мітинг в центрі Києва: порядок забезпечують 3 тис. поліцейських

У центрі Києва на Майдані Незалежності розпочався мітинг громадських організацій Національний корпус та Національні дружини.

Мітинг в центрі Києва: порядок забезпечують 3 тис. поліцейських

Учасники акції вимагають покарати причетних до розкрадань в оборонному секторі.

За словами Нацполіції, відповідно до поданої заявки, взяти участь в мітингу планують близько 10 тис. осіб.

Для належного забезпечення правопорядку і безпеки учасників заходу залучено 3 тис. правоохоронців.

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Крім того, поліцією були залучені співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб.

Через акцію протесту, правоохоронці блокують проїзд на підходах до Адміністрації президента. Так, перекрито в’їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська і Липська.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Харкові зібрали мітинг за неіснуючого кандидата.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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