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Реформування оборонно-промислового комплексу: президент підписав Указ

Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким в дію вводиться рішення РНБО щодо реформування оборонно-промислового комплексу.

Реформування оборонно-промислового комплексу: президент підписав Указ

Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО щодо Реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення, підписавши відповідний Указ.

Рішення РНБО передбачає проведення огляду оборонно-промислового комплексу, яке має забезпечити Кабінет міністрів.

Крім того, уряд має залучити до Наглядової ради Укроборонпрому спеціалістів держав-партнерів для того, аби усунути корупційні ризики й посилити державний і громадський контроль за держконцерном.

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Протягом місяця Кабмін має провести аудит Укроборонпрому та інших підприємств, які є учасниками державного концерну.

До Верховної Ради мають внести законопроекти, які передбачають підвищення прозорості державного оборонного замовлення, посилення відповідальності за його невиконання та інші проекти законів, які стосуються оборонно-промислового комплексу.

До слова, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо розкрадання в оборонці будуть вручені нові підозри.

Джерело: Адміністрація Президента

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