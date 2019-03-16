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Факти / Україна

Рятувальники попередили про жовтий рівень небезпеки через негоду

Синоптики попередили українців про різке погіршення погоди на вихідних.

погода в Украине

На вихідних в Україні очікуються сильні пориви вітру та значні опади. Рятувальники попередили про жовтий рівень небезпеки.

За даними Укргідрометцентру, 16 березня та вночі 17 березня пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с, вдень 16 березня в західних областях місцями 25-28 м/с.

У Києві та Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Читайте: Спека +25° і заморозки: погода в Україні у березні

Крім того, вночі 16 березня в Закарпатській області та в Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли в Україну прийде тепло.

Джерело: ДСНС

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