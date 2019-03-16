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Факти / Україна

У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за €246 тис

Прокуратура міста Києва затримала групу осіб, які намагалися продати червону ртуть за ‎€246 тис.

У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за €246 тис

В Києві прокуратура затримала чотирьох чоловіків, які намагалися продати червону ртуть, яка є небезпечною хімічною речовиною.

Як повідомили в прокуратурі, мова йде саме про медичну ртуть.

Зловмисники намагалися збути два літри хімічної речовини.

Всі четверо громадян України були затримані під час передачі ртуті покупцю в одному зі столичних банків.

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Наразі прокуратура проводить слідчі дії. Вилучену речовину направлено на експертизу.

Крім того, розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 265 Кримінального кодексу – незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі школярі отруїлися саморобними іграшками.

Джерело: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

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