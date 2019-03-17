Володимир Путін відвідує Крим, бо його тягне на місце злочину, вважає Рефат Чубаров.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров прокоментував плани президента Росії Володимира Путіна відвідати окупований Крим 18 березня.

– Злочинця завжди тягне на місце скоєння ним злочину.

Чубаров переконаний, що Путіна піддадуть трибуналу за убивства й арешти кримських татар та українців, цілеспрямоване знищення історичних пам`яток та природних об`єктів.

Глава Меджлісу зазначив, що сам він не може відвідати Крим вже 1716-й день.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що окуповані території Криму і Донбасу повернуться в Україну.

Фото: Прес-служба Кремля