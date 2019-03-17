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Путіна тягне на місце злочину – Чубаров

Володимир Путін відвідує Крим, бо його тягне на місце злочину, вважає Рефат Чубаров.

Путіна тягне на місце злочину – Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров прокоментував плани президента Росії Володимира Путіна відвідати окупований Крим 18 березня.

– Злочинця завжди тягне на місце скоєння ним злочину.

Чубаров переконаний, що Путіна піддадуть трибуналу за убивства й арешти кримських татар та українців, цілеспрямоване знищення історичних пам`яток та природних об`єктів.

Глава Меджлісу зазначив, що сам він не може відвідати Крим вже 1716-й день.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що окуповані території Криму і Донбасу повернуться в Україну.

Фото: Прес-служба Кремля

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