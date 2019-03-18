PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Без селфі та звітів: що заборонено робити на виборчих дільницях

У МВС розповіли, що на виборах заборонено звітувати про своє волевиявлення, тобто фотографувати та звітувати про свій вибір.

Без селфі та звітів: що заборонено робити на виборчих дільницях

В день виборів не можна звітувати про своє волевиявлення, бо це може мати ознаки кримінального злочину, а значить і покарання.

– Ви не маєте право фотографувати чи демонструвати виборчий бюлетень. Ви порушуєте таємницю виборів, що заборонено законом. Інакше буде кримінальне або адміністративне покарання. Наголошую: ніяких селфі у кабінках, жодних звітів, – заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Читайте: Вибори президента України 2019 – кандидати

Раніше Факти ICTV писали, що під час виборів президента України на виборчих дільницях не буде камер відеоспостереження.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На виборах України очікують рекордну кількість спостерігачів
Вибори 2019: поліція зареєструвала 45 порушень за добу
Юрій Бойко – кандидат у президенти України
Мертві душі та зіпсовані бюлетені: топ-5 фальсифікацій на виборах
Не український сценарій: Порошенко заявив про спробу зірвати вибори
Тарута об’єднався з командою Тимошенко
В Україні не буде російських спостерігачів зі списку ОБСЄ – Клімкін
Скільки військових голосуватимуть на виборах у зоні ООС
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка