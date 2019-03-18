У МВС розповіли, що на виборах заборонено звітувати про своє волевиявлення, тобто фотографувати та звітувати про свій вибір.
В день виборів не можна звітувати про своє волевиявлення, бо це може мати ознаки кримінального злочину, а значить і покарання.
– Ви не маєте право фотографувати чи демонструвати виборчий бюлетень. Ви порушуєте таємницю виборів, що заборонено законом. Інакше буде кримінальне або адміністративне покарання. Наголошую: ніяких селфі у кабінках, жодних звітів, – заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.
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Раніше Факти ICTV писали, що під час виборів президента України на виборчих дільницях не буде камер відеоспостереження.
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