З 1 квітня в Україні почне діяти електронний рецепт. Як це працюватиме, що зміниться та як отримати ліки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Факти ICTV розповідають, що таке електронний рецепт, як його отримати, як він працюватиме та яких змін чекати українським пацієнтам.

Електроний рецепт дозволяє пацієнтам отримувати медикаменти за програмою Доступні ліки у будь-якій аптеці України, яка має договір з НСЗУ. Відтепер не буде існувати прив’язки до міста, де цей рецепт був виданий.

Якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра не поряд з домом, а у сусідньому селі чи місті, ліки можна придбати в будь-якій зручній для вас аптеці з наліпкою Доступні ліки.

Слід звернути увагу, що медикаменти можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я .

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Як отримати електронний рецепт

Пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана декларація. Він проводить прийом, після чого виписує рецепт.

Лікар перевіряє номер телефону, який вказаний в декларації, якщо він вірний, то вносить рецепт в електронну систему охорони здоров’я.

На мобільний телефон пацієнта повинне прийти повідомлення з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС буде таким: Ваш рецепт: ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ.

За необхідності або на прохання пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ з призначеннями, зокрема призначенням ліків. В цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.

Як отримати ліки в аптеці за електронним рецептом

Пацієнт повинен прийти у будь-яку аптеку, яка бере участь в програмі Доступні ліки, та назвати фармацевту номер рецепта.

Після цього він обирає один із лікарських засобів, які є в наявності, та називає чотиризначний код підтвердження, щоб отримати ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли в Україні запустять електронний лікарняний.