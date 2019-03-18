Вибори в Україні 2019. Які схеми підкупу можуть використовувати у день виборів та чим це загрожує – у матеріалі Фактів ICTV.

До виборів президента 2019 залишається менше двох тижнів. У неділю, 31 березня, громадяни відправляться обирати людину, яка наступні п’ять років буде керувати країною.

За двадцять років незалежності українці були свідками багатьох махінацій – від явних брудних схем, до заплутаних фальсифікаційних сіток. У погоні за голосами використовують будь-які можливості.

Для того, аби попередити фальсифікації, Факти ICTV зібрали найбільш поширені схеми, які так чи інакше використовувались під час виборів.

Одна з технологій – так звана “карусель”. Виборець або спеціально підготовлена людина виносить чистий бюлетень за межі дільниці і передає його керівнику схеми, той заповнює потрібні поля і передає бюлетень наступній людині, яка йде голосувати. В урну вона кидає попередньо заповнений бюлетень, а свій чистий виносить з дільниці і віддає керівнику. Така карусель може крутитись необмежену кількість разів. Втім, довжина виборчого бюлетеня у 2019 році становитиме 80 см. Доволі складно буде непомітно “передавати” такий аркуш.

Мертві души – це не про роман Гоголя, а про чергову технологію. В списки виборців вносять імена померлих або неіснуючих осіб. Згодом за них “правильно” заповнюють бюлетені. У цьому році така фальсифікація особливо небезпечна – можуть бути маніпуляції з жителями тимчасово окупованих територій та заробітчанами, які знаходиться закордоном.

Вкидання – опускаючи свій бюлетень в урну, виборець підкладає ще декілька заздалегідь заповнених аркушів. Такі схеми використовують ближче до закриття дільниць – стає зрозуміло, скільки виборців не з’явилось і скільки вільних бюлетенів залишається. Схема, в тому числі, дозволяє “накрутити” явку на виборах.

– опускаючи свій бюлетень в урну, виборець підкладає ще декілька заздалегідь заповнених аркушів. Такі схеми використовують ближче до закриття дільниць – стає зрозуміло, скільки виборців не з’явилось і скільки вільних бюлетенів залишається. Схема, в тому числі, дозволяє “накрутити” явку на виборах. Хустинка – члени виборчої дільниці, які задіяні в схемі, одягають аксесуар (хустинку, значок, брошку та ін.) , який вирізняє їх з-поміж інших. Напередодні закриття дільниці до цього члена комісії приходять учасники схеми з будь-якими паспортами і голосують за “мертвих душ” або за тих, хто не з’явився.

– члени виборчої дільниці, які задіяні в схемі, одягають аксесуар (хустинку, значок, брошку та ін.) , який вирізняє їх з-поміж інших. Напередодні закриття дільниці до цього члена комісії приходять учасники схеми з будь-якими паспортами і голосують за “мертвих душ” або за тих, хто не з’явився. Голосування на дому – за законом ті виборці, які через проблемі зі здоров’ям не можуть з’явитись на дільниці, можуть проголосувати вдома. Це також поле для маніпуляцій – члени комісії можуть як допомогти проголосувати за “свого” кандидата, так і зіпсувати бюлетень. Більше того, такі бюлетені можуть просто заповнюватись десь за рогом.

– за законом ті виборці, які через проблемі зі здоров’ям не можуть з’явитись на дільниці, можуть проголосувати вдома. Це також поле для маніпуляцій – члени комісії можуть як допомогти проголосувати за “свого” кандидата, так і зіпсувати бюлетень. Більше того, такі бюлетені можуть просто заповнюватись десь за рогом. Зникаючі чорнила – колись учні в школах розігрували вчителів, а тепер таким чином “розігрують” виборців. У кабінки для голосувань кладуть ручки, чорнила яких з часом зникають. При підрахунку голосів такий бюлетень вважається недійсним. Тому йдучи на дільницю, краще прихопити свою канцелярію. Окрім того, бюлетень може бути заздалегідь недійсним – перевірте, чи наявні на ньому всі підписи і чи немає додаткових позначок.

До речі, Факти ICTV писали, як поводитись на дільниці.

Найбільш проста схема – підкуп виборців. Людям пропонують гроші за те, що вони проголосують за правильних людей. Таку схему стає все складніше відслідкувати – більше не популярно передавати гроші з рук у руки, ризикуючи бути поміченими. Переписку ведуть через меседжери, а гроші перекидають на картку. В підтвердження того, що виборець виконав умови, він просто висилає фото свого бюлетеня “замовнику”.

У МВС наголошують – за будь-які фальсифікації будуть карати.

– Стаття 160 Кримінального кодексу України передбачає покарання для всіх суб’єктів підкупу – і для виборців, які беруть гроші, і для тих, хто їх дає, – нагадав радник міністра МВС Іван Варченко на черговому брифінгу МВС.

Раніше Факти ICTV розповідали, чим загрожує підкуп та агітація на виборах. Зокрема, за те, що людина продала голос, вона може сплатити чималий штраф (від 1700 до 5400 грн), а той, хто пропонував гроші – отримати позбавлення волі до трьох років.

Півмільйонна армія членів виборчих комісій

Цьогорічні вибори – рекордні у всьому. Як наслідок рекордної кількості кандидатів, маємо рекордну кількість спостерігачів і людей, задіяних у виборчому процесі.

За підрахунками МВС, до роботи у дільничних виборчих комісіях буде залучено майже 450 тис. осіб, ще 7,5 тис. – для роботи в окружних виборчих комісіях.

– На вас покладена місія забезпечити чесні та неупереджені вибори. У вас є обов’язки та на вас накладається частина обмежень – маєте бути неупередженими і політично нейтральними, – наголосив Варченко під час брифінгу.

Як показує практика, більшість фальсифікацій стаються за участі або за відома членів комісії. Саме тому, на них лягає подвійна відповідальність за результат.

Для того, аби члени дільничних та окружних виборчих комісії були компетентні, знали свої права та обов’язки, Центральна виборча комісія вже почала проводити для них відповідні тренінги.

Читайте: Вибори в Україні 2019: нечесна гра кандидатів чи відповідальність виборця

За порядком слідкуватимуть спостерігачі

Одним із дієвих методів протидії фальсифікаціям є присутність на дільницях спостерігачів. Вони фіксують явні порушення, усувають їх та попереджають повторні випадки.

Тут знову рекорд – цьогоріч про своє бажання виставити спостерігачів заявили 139 громадських організацій. Для порівняння у 2010 році таких організацій було лише 10.

Окрім того, будуть присутніми сім міжнародних організацій. Лише від ОБСЄ очікується близько 850 осіб.

Попри те, що їх мета – попередити фальсифікації, іноді громадські організації представляють інтереси певних кандидатів, і, відповідно, зацікавлені у дестабілізації ситуації на дільницях. Тому в МВС попереджають:

– Вони (громадські організації, – Ред.) не мають права організовувати роботу виборчої комісії, втручатись у її роботу чи перешкоджати діям членів дільничних виборчих комісії. Такі дії несуть в собі включно до кримінального покарання за статтею 157 Кримінального кодексу України.

Зважаючи на увагу, яка прикута до цих виборів і з боку народу, і з боку правоохоронців, і з боку міжнародних партнерів, можна очікувати високий рівень прозорості. Тим не менш, день виборів залишається полем для маніпуляцій.

І відповідальність за це в першу чергу лежить на виборці.

Помітивши порушення, слід діяти – попередити правоохоронні органи, звернути увагу комісії і спостерігачів, а якщо є можливість – фіксувати все на відео. Наша бездіяльність може мати серйозні наслідки для всієї країни.

Лілія Ященко