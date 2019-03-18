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На виборах України очікують рекордну кількість спостерігачів

На вибори президента має прибути рекордна для незалежної України кількість спостерігачів.

Вибори 2019

Радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко заявив, що на вибори президента України має прибути близько 1,5 тис. спостерігачів, що є рекордом за часи незалежності країни.

За його словами, на інші виборчі кампанії в нашій країни приїжджало менше спостерігачів.

Наразі для участі у виборах президента України зареєструвалися 742 іноземних спостерігачі.

Вони є представниками різноманітних міжнародних організацій та іноземних держав.

Читайте: Коли вибори в Україні

До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що спостерігачі РФ не потраплять на вибори України навіть у складі ОБСЄ.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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