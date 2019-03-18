На вибори президента має прибути рекордна для незалежної України кількість спостерігачів.
Радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко заявив, що на вибори президента України має прибути близько 1,5 тис. спостерігачів, що є рекордом за часи незалежності країни.
За його словами, на інші виборчі кампанії в нашій країни приїжджало менше спостерігачів.
Наразі для участі у виборах президента України зареєструвалися 742 іноземних спостерігачі.
Вони є представниками різноманітних міжнародних організацій та іноземних держав.
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До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що спостерігачі РФ не потраплять на вибори України навіть у складі ОБСЄ.
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