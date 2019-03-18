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Незаконне збагачення: США, ЄС і МВФ просять Раду відкласти закон

Верховна Рада отримала звернення, в якому міжнародні партнери України просять відкласти прийняття закону щодо незаконного збагачення.

Верховна Рада

Посол США, Міжнародний валютний фонд і глава представництва ЄС направили звернення в профільний комітет Верховної Ради з закликом відкласти прийняття закону щодо незаконного збагачення.

У міжнародних організаціях вважають, що всі зареєстровані в парламенті проекти законів є недосконалими і вимагають подальшого розгляду.

Наразі у Верховній Раді зареєстрували 13 проектів законів щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

– Посол США, місія МВФ, посол Євросоюзу написали лист – сьогодні прийшов: вони просять відкласти розгляд всіх законопроектів, тому що вони недосконалі, – сказав глава комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін.

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До слова, президент Петро Порошенко 28 лютого подав у Верховну Раду новий законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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