В Україні почали діяти нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Нові правила затверджені Державною авіаційною службою.

Правила не містять норми про обов’язкове безкоштовне перевезення багажу певної ваги, раніше ця норма становила 15 кг. Також там вказана плата за реєстрацію в аеропорту, хоча вже не один рік вона стягувалася деякими авіакомпаніями.

Тепер авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше ніж за 45 хвилин (раніше було за 40 хвилин. – Ред.), а посадка на літак триватиме 15 хвилин, а не 10.

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З правил прибрали вимогу про обов’язкове безкоштовне надання всім пасажирам прохолодних напоїв. Тепер пасажир може розраховувати лише на воду.

Раніше Факти ICTV писали, що після авіакатасрофи в Ефіопії Державіаслужба вирішила призупинити польоти на Boeing 737-8 MAX і Boeing 737-9 MAX в межах України.