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Платна реєстрація, але безкоштовна вода: нові правила повітряних перевезень

В Україні почали діяти нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Платна реєстрація, але безкоштовна вода: нові правила повітряних перевезень

Нові правила затверджені Державною авіаційною службою.

Правила не містять норми про обов’язкове безкоштовне перевезення багажу певної ваги, раніше ця норма становила 15 кг. Також там вказана плата за реєстрацію в аеропорту, хоча вже не один рік вона стягувалася деякими авіакомпаніями.

Тепер авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше ніж за 45 хвилин (раніше було за 40 хвилин. – Ред.), а посадка на літак триватиме 15 хвилин, а не 10.

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З правил прибрали вимогу про обов’язкове безкоштовне надання всім пасажирам прохолодних напоїв. Тепер пасажир може розраховувати лише на воду.

Раніше Факти ICTV писали, що після авіакатасрофи в Ефіопії Державіаслужба вирішила призупинити польоти на Boeing 737-8 MAX і Boeing 737-9 MAX в межах України.

Фото: УНІАН

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