Силовий варіант повернення анексованого Криму обернеться військовою катастрофою, вважає спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Немає військового вирішення повернення півострова Україні, заявив Волкер на прес-конференції в Брюсселі.

На його думку, це призвело б до того, що постраждали тисячі людей.

При цьому Волкер виключив можливість прямих переговорів із бойовиками на Донбасі, на чому вперто наполягає РФ.

Але цього категорично не можна робити, інакше, як вважає Волкер, це автоматично легітимізує вторгнення і окупацію Донбасу.

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