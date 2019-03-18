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Факти / Україна

Повернення Криму Україні: Волкер виключає силовий варіант

Силовий варіант повернення анексованого Криму обернеться військовою катастрофою, вважає спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Курт Волкер

Немає військового вирішення повернення півострова Україні, заявив Волкер на прес-конференції в Брюсселі.

На його думку, це призвело б до того, що постраждали тисячі людей.

При цьому Волкер виключив можливість прямих переговорів із бойовиками на Донбасі, на чому вперто наполягає РФ.

Але цього категорично не можна робити, інакше, як вважає Волкер, це автоматично легітимізує вторгнення і окупацію Донбасу.

Читайте: П’ять років анексії. Чи можна було захистити Крим?

Раніше Факти ICTV писали про те, як Росія анексувала Крим.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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