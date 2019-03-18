Росія призначила для 22 українських моряків, захоплених у полон в Керченській протоці, комплексну психолого-психіатричну експертизу.

Сьогодні, 18 березня, слідство ознайомило військовополоненого українського моряка капітана 2 рангу Дениса Гриценка з постановою про призначення психіатричної судової експертизи, не надавши даних про можливу неосудність, повідомив адвокат Микола Полозов.

За його словами, проведення подібних експертиз щодо військовополонених принижує людську гідність і честь офіцера.

– З огляду на, що слідство має намір провести дану експертизу щодо всіх військовополонених моряків, незалежно від позиції захисту, адвокатами Дениса Гриценко були заявлені клопотання про присутність адвокатів при проведенні експертизи, – повідомив Полозов.

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Нагадаємо, українські моряки, які були захоплені під час агресії Росії у Керченській протоці, відмовилися давати свідчення в суді РФ.

4 березня виповнилося 100 днів, як 24 українських моряків перебувають у російському полоні.

Джерело: Николай Полозов