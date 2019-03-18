Міністерство закордонних справ України подало ноту протесту до російського зовнішньополітичного відомства через незаконний візит Володимира Путіна до анексованого Криму.

Міністерство закордонних справ рішуче протестує проти чергового візиту Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Відомство надіслало ноту протесту до російського зовнішньополітичного відомства. У заяві наголошують, що цей візит, як і попередні, є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

– МЗС України наголошує, що жодні поїздки російських посадовців до Криму не змінять закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і м. Севастополь. Увесь цивілізований світ визнає анексію Криму незаконною, тому ми передаємо ноту протесту російському зовнішньополітичному відомству, — йдеться у повідомленні.

Читайте: Це Україна! НАТО закликало РФ повернути Крим

Черговий візит Путіна – цинічне і демонстративне нехтування Росією нормами статуту ООН та резолюцією Генасамблеї.

За останніми даними Bloomberg, Росія втратила $150 млрд після анексії Криму через санкції Західної спільноти.

Нагадаємо, силовий варіант повернення анексованого Криму обернеться військовою катастрофою, вважає спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.