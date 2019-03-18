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Цинічне ігнорування статуту ООН! Реакція України на візит Путіна у Крим

Міністерство закордонних справ України подало ноту протесту до російського зовнішньополітичного відомства через незаконний візит Володимира Путіна до анексованого Криму.

Цинічне ігнорування статуту ООН! Реакція України на візит Путіна у Крим

Міністерство закордонних справ рішуче протестує проти чергового візиту Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Відомство надіслало ноту протесту до російського зовнішньополітичного відомства. У заяві наголошують, що цей візит, як і попередні, є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

– МЗС України наголошує, що жодні поїздки російських посадовців до Криму не змінять закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

Увесь цивілізований світ визнає анексію Криму незаконною, тому ми передаємо ноту протесту російському зовнішньополітичному відомству, — йдеться у повідомленні.

Читайте: Це Україна! НАТО закликало РФ повернути Крим

Черговий візит Путіна – цинічне і демонстративне нехтування Росією нормами статуту ООН та резолюцією Генасамблеї.

За останніми даними Bloomberg, Росія втратила $150 млрд після анексії Криму через санкції Західної спільноти.

Нагадаємо, силовий варіант повернення анексованого Криму обернеться військовою катастрофою, вважає спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

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