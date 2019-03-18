Державна регуляторна служба не підтримала індексацію тарифів на вантажоперевезення, яку активно просуває Укрзалізниця.

Як заявила глава ДРС Ксенія Ляпіна, за підсумками наради з питання щодо підвищення тарифу, в найближчі кілька днів експертна група з представників УЗ, а також зацікавлених галузевих підприємств, виробить компромісний варіант.

– На мій погляд, має бути прозорість тарифних рішень з боку Укрзалізниці, прогнозованість тарифів. Тому пропоную створити експертну робочу групу при Міністерстві інфраструктури, з представниками УЗ, а також асоціаціями, які представляють бізнес, і потім ухвалити єдине рішення, — наголосила Ляпіна.

Компанія-монополіст вже отримала достатню кількість грошей від лібералізації вагонної складової. І хоча в УЗ говорять про те, що гроші витрачені на інвестиції, це чималі кошти, які багато в чому можуть покрити й інші витрати.

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Водночас керівництво залізничного перевізника запевняє, що для покриття видаткової частини треба збільшити тарифи на перевезення.

Така пропозиція викликала ажіотаж і негативну реакцію з боку аграрних і металургійних компаній, які невдоволені черговим підвищенням.

Наприклад, глава об’єднання Укрметалургпром Олександр Каленков відкрито висловив сумнів у виваженості нового тарифу, який може завдати шкоди промисловості. Адже він піднімається щорічно, а бізнес не може постійно платити більше й утримувати підприємство монополіста.

До слова, Державна регуляторна служба під час наради не підтримала індексацію тарифів Укрзалізниці.