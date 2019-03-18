Нацполіція за минулу добу отримала 45 заяв, що пов’язані з перешкоджанням виборчого права.

За минулу добу поліцейські отримали 45 повідомлень щодо перешкоджання виборчому праву та хуліганства, пов’язаного з виборами.

За трьома заявами правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Усього з початку передвиборчої кампанія Нацполіція отримала 3,3 тис. подібних повідомлень. Найбільше – у Києві (зареєстровано 413 фактів).

Найбільше повідомлень пов’язані з незаконною агітацією (1860 випадків) та підкупом виборців (449 випадків).

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За отриманою інформацією правоохоронні органи відкрили 175 кримінальних проваджень.

До слова, під час виборів президента України на виборчих дільницях не буде камер відеоспостереження.