Вже понад 100 тис. українців скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на президентських виборах.

На сьогодні місце голосування змінили 106 тисяч 936 осіб. Найчастіше виборці обирають Київ (20 тисяч 293 виборців) і Київську область (11 тисяч 566 осіб).

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У свою чергу, місце голосування змінили 32 675 громадян з Донецької області і 15 590 осіб, зареєстрованих у Луганській області.

Нагадаємо, що тимчасово змінити місце голосування необхідно не пізніше, ніж до 26 березня.

Раніше Факти ICTV розповідали, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.