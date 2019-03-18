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Вибори президента 2019: скільки українців змінили місце голосування

Вже понад 100 тис. українців скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на президентських виборах.

Вибори президента 2019: скільки українців змінили місце голосування

На сьогодні місце голосування змінили 106 тисяч 936 осіб. Найчастіше виборці обирають Київ (20 тисяч 293 виборців) і Київську область (11 тисяч 566 осіб).

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У свою чергу, місце голосування змінили 32 675 громадян з Донецької області і 15 590 осіб, зареєстрованих у Луганській області.

Нагадаємо, що тимчасово змінити місце голосування необхідно не пізніше, ніж до 26 березня.

Раніше Факти ICTV розповідали, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.

Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

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