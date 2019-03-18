Президент України Петро Порошенко відповів на заяву Путіна в Криму про те, що з нинішньою української владою каші не звариш.

– Я не збираюся ані кашу ні з ким варити і їсти, ані на риболовлю бігати. Я наголошую, що ми мобілізували світову спільноту щодо невизнання анексії Криму та щодо застосування санкції проти Росії, – сказав він в ефірі Свободи слова на ICTV.

За словами глави держави, його першим пріоритетом після переобрання буде саме питання Криму.

– Першим рішенням буде – негайна активізація дій щодо звільнення Криму політико-дипломатичним шляхом, – наголосив Порошенко.

Президент зазначив, що така платформа передбачає три складових: розширення санкційного компонента щодо РФ у зв’язку з окупацією Криму, введення нового азовського пакету міжнародних санкцій проти Росії і координація зусиль по судовим процесам проти РФ у зв’язку з порушенням ряду конвенцій.

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Нагадаємо, влада РФ планує провести іще один “референдум” в Криму, аби зробити окупацію українського півострова “законною”.