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Факти / Україна

Ремонт Шулявського моста зупинив Київ у 8-бальних заторах

Через ремонт Шулявського моста Київ зупинився у ранкових 8-бальних заторах.

Ремонт Шулявського моста зупинив Київ у 8-бальних заторах

Через ремонт Шулявського моста рух ускладнений на проспекті Перемоги. Машини стоять у заторах від станції метро Житомирська  до самої Шулявки.

У тягнучці також декілька вулиць: Набережно-Хрещатицька, Окружна, Набережно-Лугова.

Стоять також Голосіївський проспект, Курбаса та проспект Лобановського.

Читайте: Коли закінчується опалювальний сезон у Києві

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували схему об’їзду Шулявського моста на час ремонту.

Джерело: Google Maps

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