Представництво УПЦ при європейських міжнародних організаціях зробило заяву по комунікації спеціальних доповідачів ООН про порушення прав віруючих УПЦ.

У заяві наголошується, що в жовтні минулого року було підписано комунікаційну заяву спеціального доповідача ООН з питань позасудових страт без належного судового розгляду та довільних страт, спеціального доповідача ООН з питання про заохочення і захист права на свободу думок і їх вільне вираження, спеціального доповідача ООН з питання про права на свободу мирних зборів і асоціацій і спеціального доповідача ООН з питань свободи релігії та переконань.

Цей документ є запитом вищевказаних спецдоповідача до держави Україна з метою отримати відповідь з роз’ясненнями по фактам порушень прав віруючих Української Православної Церкви.

Як зазначається, запит охоплює практично всі види порушень прав віруючих УПЦ, а саме захоплення храмів, спроби зриву Всеукраїнського хресного ходу, не розслідування кримінальних проваджень, відкритих на підставі заяв віруючих, випадки нападів на журналістів, які висвітлюють тематику порушень прав православних віруючих.

В УПЦ вважають, що звернення спеціальних доповідачів ООН до держави Україна є резонансною подією, тому що ця комунікація є засобом міжнародного дипломатичного впливу і формою обгрунтованого втручання міжнародного співтовариства у внутрішні справи України.

– Вона реалізується в разі встановлення спеціальними доповідачами ООН достатніх фактів, які дають підстави вважати, що в країні існують ознаки істотних порушень прав людини, – наголошується в документі УПЦ.

Фактично вперше представники міжнародної спільноти, наділені спеціальною дипломатичною та правовою зобов’язуючою компетенцією, відкрили офіційне виробництво за фактами порушень прав віруючих УПЦ і направили до держави Україна запит, заснований на зобов’язання України виконувати міжнародні стандарти щодо захисту прав людини.

Далі в заяві УПЦ відзначається, що і Управління Верховного комісара ООН з прав людини в своїй доповіді Громадський простір і основних свобод перед президентськими, парламентськими і місцевими виборами в Україні в 2019-2020 рр. висловило стурбованість порушенням прав віруючих.

Згідно з міжнародним правом та резолюціями Ради з прав людини ООН, держава Україна була зобов’язана в установлений термін, який складає 60 днів, надати спеціальним доповідачам відповідь на їх комунікаційну заяву, однак, це не було зроблено.

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– Факт ухилення від надання відповіді свідчить про нехтування чиновниками України норм міжнародного права і демократичних європейських стандартів прав людини в державі, негативно впливає на міжнародні рейтинги країни в світі, – йдеться в заяві УПЦ.

Виходячи з вищевикладеного, УПЦ звертає увагу представників органів державної влади, політичних партій, громадських організацій і всіх зацікавлених осіб на неприпустимість порушень прав громадян України – віруючих Української Православної Церкви.

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