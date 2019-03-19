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Вибори 2019: лідери соцопитування не змінилися

Відповідно до соцопитування, яке проводилося протягом минулого тижня, лідером на виборах президента залишається Володимир Зеленський.

Вибори в Україні

Соціологічна група Рейтинг провела опитування, яке тривало з 9 по 15 березня, результати якого показали, що у президентській гонці лідирує Володимир Зеленський.

За нього готові віддати свої голоси 24,9% опитаних серед тих, хто має намір взяти участь у виборах.

На другому місці знаходиться кандидат в президенти Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 18,8% виборців.

Третім у списку став діючий президент Петро Порошенко, голоси за якого планують віддати 17,4% учасників соцопитування.

Читайте: Вибори президента України 2019 – кандидати

Кожен шостий опитаний іще не визначився з вибором кандидата в президенти.

Не дивлячись на це, багато учасників соцопитування (20,8%) впевнені, що Петро Порошенко стане президентом України вдруге.

З думкою про перемогу Зеленського згодні 19,5% опитаних, а в перемогу Тимошенко вірять 18,6% респондентів.

До слова, можливістю тимчасово змінити місце голосування на виборах президента України скористалися вже більше 100 тис. громадян.

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