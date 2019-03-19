Найвіддаленіша від Києва виборча дільниця на президентських виборах знаходиться на антарктичній станції Академіка Вернадського.

Арктична станція Академік Вернадський знаходиться за 15 тис. км. від Києва. 31 березня там проголосує 34 людини, з яких 11 учасників постійної експедиції і 23 вчених сезонної.

Полярники використовуватимуть скан-копії замість бюлетенів, які направив ЦВК. На станції встановлять саморобні кабінки та урни, а рахувати голоси будуть у присутності всіх членів експедиції.

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Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію з чотирьох полярників.

Протокол з мокрою печаткою вдасться передати в Україну десь через місяць після виборів, тому скан-копії оперативно передадуть в ЦВК.

Раніше Факти ICTV писали, що на вибори президента має прибути рекордна для незалежної України кількість спостерігачів.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр