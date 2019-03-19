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Вибори 2019: як голосуватимуть на найвіддаленішій ділянці в Антарктиді

Найвіддаленіша від Києва виборча дільниця на президентських виборах знаходиться на антарктичній станції Академіка Вернадського.

Вибори 2019: як голосуватимуть на найвіддаленішій ділянці в Антарктиді

Арктична станція Академік Вернадський знаходиться за 15 тис. км. від Києва. 31 березня там проголосує 34 людини, з яких 11 учасників постійної експедиції і 23 вчених сезонної.

Полярники використовуватимуть скан-копії замість бюлетенів, які направив ЦВК. На станції встановлять саморобні кабінки та урни, а рахувати голоси будуть у присутності всіх членів експедиції.

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Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію з чотирьох полярників.

Протокол з мокрою печаткою вдасться передати в Україну десь через місяць після виборів, тому скан-копії оперативно передадуть в ЦВК.

Раніше Факти ICTV писали, що на вибори президента має прибути рекордна для незалежної України кількість спостерігачів.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

 

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